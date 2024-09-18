iOS 18 начнёт предупреждать пользователя о подключении iPhone к медленной зарядке

Согласно информации 9to5Mac, в настройках iPhone 15 можно выбрать уровень заряда батареи в 85%, 90% и 95%. Раньше было доступно только ограничение в 80%.

Также iOS 18 начнёт предупреждать, если iPhone будет подключён к медленному заряднику. Уведомление будет выводиться в разделе «Аккумулятор» в «Настройках» смартфона. График заряда будет отображаться в оранжевом цвете, а на графике появится текст с предупреждением об использовании медленной зарядки: «Медленное зарядное устройство».

Но какая мощность зарядного устройства будет влиять на вывод предупреждения, не уточняется.