iOS 18 начнёт предупреждать пользователя о подключении iPhone к медленной зарядке

Опубликовано 18 сентября 2024, 19:301 мин.
iOS 18 начнёт предупреждать пользователя о подключении iPhone к медленной зарядкеПоявились и другие настройки аккумулятора
В новой iOS 18 появилось несколько функций, делающих работу аккумулятора iPhone 15 более гибкой. В настройках смартфона можно выбрать ограничения, при которых зарядник автоматически отключится, также появились уведомления при подключении айфона к медленному зарядному устройству.
Согласно информации 9to5Mac, в настройках iPhone 15 можно выбрать уровень заряда батареи в 85%, 90% и 95%. Раньше было доступно только ограничение в 80%.
Также iOS 18 начнёт предупреждать, если iPhone будет подключён к медленному заряднику. Уведомление будет выводиться в разделе «Аккумулятор» в «Настройках» смартфона. График заряда будет отображаться в оранжевом цвете, а на графике появится текст с предупреждением об использовании медленной зарядки: «Медленное зарядное устройство».
Но какая мощность зарядного устройства будет влиять на вывод предупреждения, не уточняется.
Источник:9to5Mac
Автор:Андрей Кадуков
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