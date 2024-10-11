iOS-приложение М.Видео-Эльдорадо снова появилось в App Store

Приложение снова можно скачать или обновить

Торговая сеть М.Видео-Эльдорадо сообщила о возвращении мобильного приложения «Эльдорадо» для iPhone в цифровой магазин App Store. Пользователи iOS могут установить приложение или обновить уже установленное.