Приложения
Опубликовано 11 октября 2024, 23:13
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iOS-приложение М.Видео-Эльдорадо снова появилось в App Store

Приложение снова можно скачать или обновить
Торговая сеть М.Видео-Эльдорадо сообщила о возвращении мобильного приложения «Эльдорадо» для iPhone в цифровой магазин App Store. Пользователи iOS могут установить приложение или обновить уже установленное.
iOS-приложение М.Видео-Эльдорадо снова появилось в App Store
© freestocks / Unsplash

iOS-версия «Эльдорадо» вернулась в App Store вслед за приложением «М.Видео». Оба приложения доступны в App Store для iPhone и iPad.

Как сообщается, пользователей Android какие-либо изменения не коснулись.