iOS-приложение М.Видео-Эльдорадо снова появилось в App Store

Опубликовано 11 октября 2024, 23:131 мин.
iOS-приложение М.Видео-Эльдорадо снова появилось в App StoreПриложение снова можно скачать или обновить
Торговая сеть М.Видео-Эльдорадо сообщила о возвращении мобильного приложения «Эльдорадо» для iPhone в цифровой магазин App Store. Пользователи iOS могут установить приложение или обновить уже установленное.
iOS-версия «Эльдорадо» вернулась в App Store вслед за приложением «М.Видео». Оба приложения доступны в App Store для iPhone и iPad.
Как сообщается, пользователей Android какие-либо изменения не коснулись.
Источник:М.Видео-Эльдорадо
Автор:Андрей Кадуков
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