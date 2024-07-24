iOS-приложение сервиса Авито снова стало доступно в App Store

Опубликовано 24 июля 2024, 14:43
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iOS-приложение сервиса Авито снова стало доступно в App StoreПриложение пропало на сутки
Пресс-служба российского сервиса Авито сообщила о возвращении своего мобильного приложения для iPhone в цифровой магазин Apple App Store.
Накануне iOS-приложение исчезло примерно на сутки. Причину сервис не раскрывает, но сообщается, что Авито благодарна всем, кто поддерживал компанию.
«Всё на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», — отметили в Авито.