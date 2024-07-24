iOS-приложение сервиса Авито снова стало доступно в App Store

Накануне iOS-приложение исчезло примерно на сутки. Причину сервис не раскрывает, но сообщается, что Авито благодарна всем, кто поддерживал компанию.

«Всё на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», — отметили в Авито.