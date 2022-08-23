iOS-версия приложения «Альфа-Банка» вернулась в App Store под новым названием

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iOS-версия приложения «Альфа-Банка» вернулась в App Store под новым названиемИнтересно, насколько долго оно продержится?
Ещё в апреле 2022 года ряд российских банков попали под американские санкции. Последствием их наложения стало и исчезновение приложений этих банков из магазинов Apple Store и Google Play.
Но на днях стало известно, что тот же Сбер смог обойти запрет. Для этого компания выпустила СБОЛ — приложение, полностью копирующее удалённый из App Store сервис.
Сейчас подобное провернул и «Альфа-Банк». Она выпустила программу «Деньги пришли» для iOS. По крайней мере, так считают российские эксперты. Официально же разработчиков приложения значится ООО «Артконсьерж».
При этом код безопасности для входа в приложение приходит от «Альфа-Банка», а внутри отображается полноценная история чата с банком.
Стоит отметить, что ранее «Деньги пришли» было названием собственного подкаста красного банка. Его вели Илья Красильщик и Александр Поливанов.