iOS-версия приложения «Альфа-Банка» вернулась в App Store под новым названием

Но на днях стало известно, что тот же Сбер смог обойти запрет. Для этого компания выпустила СБОЛ — приложение, полностью копирующее удалённый из App Store сервис.

Сейчас подобное провернул и «Альфа-Банк». Она выпустила программу «Деньги пришли» для iOS. По крайней мере, так считают российские эксперты. Официально же разработчиков приложения значится ООО «Артконсьерж».

При этом код безопасности для входа в приложение приходит от «Альфа-Банка», а внутри отображается полноценная история чата с банком.

Стоит отметить, что ранее «Деньги пришли» было названием собственного подкаста красного банка. Его вели Илья Красильщик и Александр Поливанов.