iOS-версию приложения Сбера начали устанавливать прямо в отделениях банка

12:36, 28 декабря 2022
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iOS-версию приложения Сбера начали устанавливать прямо в отделениях банкаОригинальное решение проблемы
Представители Сбера рассказали о новой бесплатной услуге, которая доступна всем клиентам банка. С её помощью бренд смог успешно справиться с проблемой удаления её приложения для владельцев техники Apple.
Фото: New Retail
Теперь пользователи смартфонов на базе iOS могут просто принести свои устройства в одно из 5000 отделений Сбера и сотрудники установят на него приложение банка. При этом представители бренда отметили, что компания также доработала веб-версию сервиса и планирует продолжать её развивать.
Напомним, что после первого удаления Сбербанк Онлайн из App Store, приложение ещё дважды появлялось вновь: в августе и октябре. При этом с такой же проблемой столкнулось немало других отечественных банков, например, Альфа-банк.