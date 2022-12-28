iOS-версию приложения Сбера начали устанавливать прямо в отделениях банка

Теперь пользователи смартфонов на базе iOS могут просто принести свои устройства в одно из 5000 отделений Сбера и сотрудники установят на него приложение банка. При этом представители бренда отметили, что компания также доработала веб-версию сервиса и планирует продолжать её развивать.

Напомним, что после первого удаления Сбербанк Онлайн из App Store, приложение ещё дважды появлялось вновь: в августе и октябре. При этом с такой же проблемой столкнулось немало других отечественных банков, например, Альфа-банк.