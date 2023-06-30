iPhone поможет расшифровать значки на бирках одежды

Apple стремится к улучшению пользовательского опыта в разных сферах человеческой деятельности. Новая функция поможет разобраться с бытовыми трудностями — с чем пользователи регулярно сталкиваются в реальной жизни.

Для использования фичи достаточно сделать фото нужного значка на бирке одежды или на другом изделии. Система интерпретирует значок в текстовое описание и объяснит, что он означает. Например, применительно к одежде пользователь получит описание, можно ли гладить изделие и при какой температуре, можно ли отбеливать, стирать и т.п.

Функция уже была анонсирована, но в контексте других задач, называется Visual Lookup (Визуальный поиск). Для её работы будет задействовано приложение «Фото».

Информацию для расшифровки значков Apple берёт из базы данных Международной организации по стандартизации (ISO).