Искусственный интеллект научили гадать на кофейной гуще

Стоит отметить, что в Турции до сих пор пользуются популярностью различные гадалки и приложение Faladdin лишь заменило их части населения, не создав, по сути, отдельной отрасли. По словам же создателя проекта Сертача Ташделена, его приложение соединяет в себе “глубокое обучение и мистические дисциплины, пришедшие из древности — таро, астрологию, ясновидение и гадание на гуще”.

Что интересно, Faladdin пользуется настолько бешеной популярностью, что в Турции оно находится на первом месте в Google Play, опережая в категории “Стиль жизни” даже такого крупного игрока как Tinder! Стоит отметить, что на сегодняшний день в приложение загружается более 1 млн фотографий чашек из-под кофе, на которых искусственный интеллект и проводит процесс “гадания”. Что же до общего числа скачиваний, то за три года приложение Faladdin было загружено более 20 млн раз.