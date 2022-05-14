Искусственный интеллект научили подбирать нужные стройматериалы

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Искусственный интеллект научили подбирать нужные стройматериалыЧтобы ускорить выбор
В Британии разработали приложение, которые на основе искусственного интеллекта оценивает фото узоров и подбирает необходимые стройматериалы.
Пользователю достаточно загрузить в приложение фотографию узора, текстуры или вещи. ИИ оценит снимок и подберёт материал из ассортимента компании Domus, разработавшей приложение.
Оно рассчитано на архитекторов, строителей, дизайнеров и подобных специалистов. Приложение предназначено для сокращения времени на ручной поиск отделочных материалов.
«Архитекторы и дизайнеры всегда ищут вдохновение, когда дело доходит до продуктов, и поиск подходящего может быть долгим процессом», – рассказал директор по маркетингу Domus Дэвид Конг.