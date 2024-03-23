Испания приостановила работу Telegram из-за распространения пиратского контента

Испанские медиакомпании EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus обвинили Telegram в распространении пиратского контента. Руководству мессенджера были направлены запросы по делу, но ответа не последовало.

В связи с этим испанский суд решил приостановить работу мессенджера для дальнейшего расследования. Однако, как подтверждают пользователи Telegram в Испании, мессенджер продолжает работать.