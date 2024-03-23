Испания приостановила работу Telegram из-за распространения пиратского контента

Опубликовано 23 марта 2024, 17:31
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Испания приостановила работу Telegram из-за распространения пиратского контентаНо мессенджер пока работает
Судья Национальной судебной коллегии Сантьяго Педрас в Испании постановил на время отставить работу мессенджера Telegram в стране. Причиной стали иски нескольких ведущих медиакомпаний.
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Испанские медиакомпании EGEDA, Mediaset España, A3 Media и Movistar Plus обвинили Telegram в распространении пиратского контента. Руководству мессенджера были направлены запросы по делу, но ответа не последовало.
В связи с этим испанский суд решил приостановить работу мессенджера для дальнейшего расследования. Однако, как подтверждают пользователи Telegram в Испании, мессенджер продолжает работать.