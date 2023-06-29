Используйте смартфон вместо банковской карты: Тинькофф выпустил замену неработающему Google Pay

Используйте смартфон вместо банковской карты: Тинькофф выпустил замену неработающему Google PayНаконец-то!
Клиенты Тинькофф с Android-смартфонами теперь могут оплачивать покупки при помощи сервиса Tinkoff Pay не только онлайн, но и в обычных магазинах.
В сервисе появилась бесконтактная оплата через NFC.Это означает, что теперь можно просто приложить смартфон к платежному терминалу и расплатиться. К Tinkoff Pay можно привязать любую карту Тинькофф платёжной системы «Мир».
Во время оплаты можно выбрать карту, с которой будет списана сумма, а также узнать баланс счёта. Для подтверждения покупки на сумму свыше 1000 рублей необходимо разблокировать телефон с помощью кода, отпечатка пальца или распознавания лица.
Для покупок до 1000 рублей достаточно поднести телефон к включённому экрану терминала.
Представители Тинькофф сообщили, что новая функция будет доступна пользователям поэтапно. В течение двух недель ею смогут воспользоваться все клиенты банка, которые используют смартфоны на базе Android версии 7.0 и выше с поддержкой NFC.