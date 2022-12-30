Исследование: Telegram побил рекорд по скачиванию в Европе с 2019 года

16:27, 30 декабря 2022
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Исследование: Telegram побил рекорд по скачиванию в Европе с 2019 годаОсобенно был востребован в России, Франции и Турции
По данным аналитической компании Sensor Tower, проведшей исследование о популярности мессенджеров в Европе, оказалось, что самым востребованным с 2019 по 2022 годы является Telegram.
Фото: Otelegram.ru
Выяснилось, что самый высокий спрос на этот мессенджер пришёлся на первые три квартала 2022 года. Одновременно с Telegram наблюдался рост популярности Viber, Discord, WhatsApp и Signal.
За указанный период Telegram удалось сократить разрыв с WhatsApp в числе пользователей. По словам Павла Дурова, у мессенджера вырос оборот — до $3 млн в год. Он рассказал о росте пользователей Premium-подписки, количество которых превысило 1 млн человек.
Отмечается, что наиболее востребованным Telegram был во Франции, Турции и, конечно, в России.
Источник:Inc.
Автор:Андрей КадуковТеги: