Исследование: Telegram побил рекорд по скачиванию в Европе с 2019 года

Выяснилось, что самый высокий спрос на этот мессенджер пришёлся на первые три квартала 2022 года. Одновременно с Telegram наблюдался рост популярности Viber, Discord, WhatsApp и Signal.

За указанный период Telegram удалось сократить разрыв с WhatsApp в числе пользователей. По словам Павла Дурова, у мессенджера вырос оборот — до $3 млн в год. Он рассказал о росте пользователей Premium-подписки, количество которых превысило 1 млн человек.

Отмечается, что наиболее востребованным Telegram был во Франции, Турции и, конечно, в России.