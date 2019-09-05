Исследования опровергли прослушку смартфонов пользователей маркетологами

Буквально недавно исследователи из Wandera провели собственный эксперимент, в рамках которого эксперты пытались проверить правдивость популярной байки. Для этого были использованы два смартфона: Samsung на базе Android и iPhone под управлением iOS. Устройства расположили в отдельной комнате, где на протяжении получаса проигрывалась реклама еды для домашних животных.

В то же самое время в другой комнате разместили пару других смартфонов, причем в этой комнате не было вообще никаких звуков. Через полчаса экспериментаторы проверили, изменилась ли как-либо реклама в смартфонах, а также изучили показатели расхода заряда батареи и потребления интернет-трафика. Данный опыт эксперты повторяли на протяжении трех дней, но по итогу они так и не нашли никаких изменений в работе устройств.

”Мы заметили, что данные передаваемые смартфонами во время теста намного меньше по размерам, чем данные, отправляемые виртуальным помощником за те же полчаса. Это говорит о том, что ни запись разговоров, ни их загрузка в облако не происходили во время эксперимента”, — рассказал один из авторов исследования.