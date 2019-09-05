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Исследования опровергли прослушку смартфонов пользователей маркетологами

Так что можете не бояться разговаривать на откровенные темы с включенным приложением Facebook
Существует одна очень популярная легенда, согласно которой маркетологи всех мастей прослушивают наши смартфоны через приложения Facebook, Twitter, YouTube. Делается это якобы для того, чтобы потом подсунуть пользователю контекстную рекламу. Однако последние исследования опровергли данную теорию.

Буквально недавно исследователи из Wandera провели собственный эксперимент, в рамках которого эксперты пытались проверить правдивость популярной байки. Для этого были использованы два смартфона: Samsung на базе Android и iPhone под управлением iOS. Устройства расположили в отдельной комнате, где на протяжении получаса проигрывалась реклама еды для домашних животных.

В то же самое время в другой комнате разместили пару других смартфонов, причем в этой комнате не было вообще никаких звуков. Через полчаса экспериментаторы проверили, изменилась ли как-либо реклама в смартфонах, а также изучили показатели расхода заряда батареи и потребления интернет-трафика. Данный опыт эксперты повторяли на протяжении трех дней, но по итогу они так и не нашли никаких изменений в работе устройств.

”Мы заметили, что данные передаваемые смартфонами во время теста намного меньше по размерам, чем данные, отправляемые виртуальным помощником за те же полчаса. Это говорит о том, что ни запись разговоров, ни их загрузка в облако не происходили во время эксперимента”, — рассказал один из авторов исследования.

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