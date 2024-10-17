Исследователи нашли в Google Play 200 «загруженных миллионы раз» вредоносов

Специалисты назвали и конкретные приложения, предназначенные для кражи данных, которые являются самыми опасными. Речь идёт об инфостилере Joker с долей скачивания 38,2%, крадущем СМС-сообщения; классическом рекламном софте Adware, навязывающем объявления — 35,9%; софте для кражи учётных данных Facestealer — 14,7%; инфостилере с функциональными возможностями кейлогера Coper, накладывающем фейковые окна для фишинга — 3,7%; семействе троянов Loanly Installer — 2,3% и Harly — 1,4%, подписывающих жертву на платные сервисы; банковском трояне, работающем более чем с 650 приложениями кредитных организаций Anatsa или Teabot — 0,9%.

При этом сократилось и количество блокировок вредоносов в Google Play. По заявлениям Google, это связано с улучшением качества модерации на этапе пропуска приложений в сервис. Однако, представленная Zscaler статистика говорит об обратном.