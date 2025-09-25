Исследователи предупредили о росте числа мошеннических ИИ-приложений

Специалисты говорят о буме мошеннических приложений, сделанных с помощью искусственного интеллекта. Исследователи говорят, что в 2025 году количество таких поддельных приложений для iOS выросло на 300%, а для Android — на 600%.

Некоторые поддельные приложения выглядят как настоящие популярные программы, например, *Facebook. Эти аппы просят людей войти в систему, но на деле это фишинг: в итоге злоумышленники «уводят» имена, пароли, финансовые и прочие данные пользователей. Эти приложения оформляет ИИ, благодаря чему они выглядят убедительно.

«Одной из основных причин такого всплеска, по-видимому, является использование искусственного интеллекта. Мошенники применяют ИИ не только для создания фейкового трафика, но и для разработки более убедительных и реалистичных приложений, из-за чего экспертам маркетплейсов становится сложнее выявлять и отклонять их в больших масштабах. Эти приложения также могут имитировать поведение реальных пользователей, что затрудняет их выявление с помощью традиционных методов обнаружения мошенничества», — рассказали эксперты.