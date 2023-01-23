Исторический момент: Telegram обогнал WhatsApp по объёму трафика в России

Исторический момент: Telegram обогнал WhatsApp по объёму трафика в РоссииА уже в 2023-м может обойти и по количеству пользователей в стране
Российские мобильные операторы поделились данными о популярности Telegram в стране.
Фото: Dignited
Оказалось, что мессенджер Павла Дурова смог обогнать WhatsApp по объёму трафика. На сегодняшний день, доля Telegram превышает 60-80% от общего числа пользователей.
Что интересно, немалое число экспертов и вовсе прогнозируют проекту Дурова победу над WhatsApp в количестве пользователей из России.
Сообщается, что за 2022 год трафик Telegram значительно вырос, в то время как трафик WhatsApp остался на прежнем уровне. В Билайне, например, зявили, что рост проекта с отечественными корнями связан с большим количеством «тяжёлого» контента, особенно видео, передаваемого через сервис.
Не стоит также забывать, что Telegram частенько рассматривается в качестве полноценной медиаплатформы благодаря большому количеству каналов, что делает его крупным рекламным ресурсом для блогеров и инфлюенсеров.