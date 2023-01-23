Исторический момент: Telegram обогнал WhatsApp по объёму трафика в России

Оказалось, что мессенджер Павла Дурова смог обогнать WhatsApp по объёму трафика. На сегодняшний день, доля Telegram превышает 60-80% от общего числа пользователей.

Что интересно, немалое число экспертов и вовсе прогнозируют проекту Дурова победу над WhatsApp в количестве пользователей из России.

Сообщается, что за 2022 год трафик Telegram значительно вырос, в то время как трафик WhatsApp остался на прежнем уровне. В Билайне, например, зявили, что рост проекта с отечественными корнями связан с большим количеством «тяжёлого» контента, особенно видео, передаваемого через сервис.

Не стоит также забывать, что Telegram частенько рассматривается в качестве полноценной медиаплатформы благодаря большому количеству каналов, что делает его крупным рекламным ресурсом для блогеров и инфлюенсеров.