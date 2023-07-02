Историю переписки в WhatsApp можно будет переносить между смартфонами по QR-коду

Оба устройства должны работать на одной операционной системе и быть подключёнными к одной сети Wi-Fi. Для переноса истории чатов не нужны локальные или облачные резервные копии.

В настройках мессенджера нужно найти «Чаты», пункт «Перенос чатов». Затем QR-код, сгенерированный на старом смартфоне, понадобится отсканировать с помощью камеры нового устройства.

Разработчики заявили, что предлагаемый способ переноса истории чатов безопасен по сравнению со сторонними решениями. Все данные шифруются только на смартфонах и обмен происходит только между устройствами, находящимися в одной локальной Wi-Fi-сети.

«Пользователи, переходящие на другой телефон с той же операционной системой, смогут передавать данные WhatsApp, используя локальное соединение Wi-Fi», — рассказал один из разработчиков.