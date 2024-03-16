Италия оштрафовала TikTok на 10 млн евро за недостаточную защиту детей

Штраф наложен на три подразделения группы Bytedance из Китая, а именно TikTok Technology в Ирландии, TikTok Information Technologies UK и TikTok Italy. Ведомство отметило, что TikTok не полностью соблюдал рекламные рекомендации, которые должны были успокоить потребителей, утверждая, что приложение является «безопасным» пространством.

В отношении TikTok поднялась итальянская волна недовольства после появления вызывающего обеспокоенность «французского вызова шрамов», описанного во множестве видео на платформе.

В заявлении TikTok отметил, что не согласен с решением ведомства. «Среднесуточно в Италии было всего около 100 поисковых запросов на такой контент.