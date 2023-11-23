Июньское обновление Google Chrome превратит блокировщики рекламы в тыкву

Это изменение вызвало беспокойство среди разработчиков блокировщиков рекламы из-за предполагаемых ограничений новой системы.

Несмотря на улучшения, некоторые в техническом сообществе, включая некоммерческую организацию Electronic Frontier Foundation (EFF), выразили озабоченность по поводу потенциального ограничения инноваций в расширениях.

Кроме того, Google ужесточила свою позицию в отношении блокировщиков рекламы на YouTube, отказывая в доступе к видео, если активны блокировщики рекламы. Это вызвало судебные иски в Европейском Союзе по поводу приватности пользователей и свободы выбора.

Отметим, что свежий апдейт манифеста в Chrome сделает нерабочими существующие блокировщики рекламы. По крайней мере, такой видится будущее на данный момент.