Из App Store исчез пиратский кинотеатр, замаскированный под приложение для глаз

Apple удалила его через полгода, да и то по жалобе

Apple только через полгода удалила пиратский онлайн-кинотеатр Kimi, замаскированный под приложение для проверки зрения. Скачать его можно было в App Store на iOS, iPadOS и macOS.