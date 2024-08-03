Из App Store могут исчезнуть приложения китайских компаний за обход комиссии Apple

Блокировка может начаться с отклонения обновлений для мессенджера WeChat, принадлежащего Tencent, и соцсети Douyin, китайской версии TikTok, разрабатываемой ByteDance. Претензии Apple заключаются в том, что разработчики мини-приложений для супераппа публикуют в WeChat ссылки для обхода оплаты в App Store, чтобы миновать комиссию в 30%.

Apple объясняет свои претензии стремлением контролировать качество продуктов и уровень безопасности своей экосистемы. Причём в мессенджере WeChat можно бронировать билеты, оплачивать счета, и эти операции освобождены от сборов со стороны Apple. Однако транзакции в мини-приложениях для покупки контента облагаются комиссией.

В связи с предупреждением Apple китайская Tencent согласилась отключить ссылки на сторонние платёжные системы, но Apple считает это недостаточным, требуя также отключения внутриигровых чатов между разработчиками и пользователями, что может снизить качество сервиса для игроков.

Такая же ситуация обстоит и с приложением Douyin, в котором в июне запустили программу покупок в приложении, свободных от комиссии Apple, но всё равно были вынуждены обложить комиссией, чтобы избежать блокировки приложения.