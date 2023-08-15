Из Discord утекли данные 760 тысяч пользователей

Этот сервис использовал авторизацию Discord для доступа к серверам. Непосредственно Discord инфомацию пока никак не прокомментировал, но администрация Discord.io подтвердила факт утечки, о которй стало известно от продавца на одном из форумов в даркнете. На сайте Discord.io сообщили о приостановке всех операций «в обозримом будущем».

Хакер выложил тестовые образцы пользовательских данных, и оказалось, что все логины действительны. Продавец утверждает, что в утекших записях содержатся логины, адреса электронной почты, хешированные пароли и другая информация.

Это говорит о риске фишинга, вредоносного спама и других видов мошенничества в отношении пострадавших пользователей. Поэтому сервис призвал всех пользователей включать двухфакторную аутентификацию и сменить пароли.