17:50, 14 июля 2023
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Из Google Play исчезло приложение российского оператора «МегаФон»По неизвестным причинам
Из Google Play пропало приложение российского оператора связи «МегаФон». Причины неизвестны.
По сообщениям пресс-службы оператора, оснований для удаления нет, санкции на услуги связи не распространяются. При этом в поиске Play Market по запросу «мегафон» показывается одна из структур оператора — MegaLabs.
В пресс-службе отметили, что связались с партнёром для прояснения ситуации. Скачать приложение «МегаФона» можно по ссылке на сайте оператора и из цифровых магазинов: AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store.
Источник:RB.RU
Автор:Андрей КадуковТеги: