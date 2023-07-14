Из Google Play исчезло приложение российского оператора «МегаФон»

По сообщениям пресс-службы оператора, оснований для удаления нет, санкции на услуги связи не распространяются. При этом в поиске Play Market по запросу «мегафон» показывается одна из структур оператора — MegaLabs.

В пресс-службе отметили, что связались с партнёром для прояснения ситуации. Скачать приложение «МегаФона» можно по ссылке на сайте оператора и из цифровых магазинов: AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store.