Из российского NashStore приложения скачали уже более 10 млн раз

00:30, 19 ноября 2022
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Из российского NashStore приложения скачали уже более 10 млн разОб этом рассказал гендиректор сервиса
Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что из аналога Google Play, отечественного магазина приложений NashStore, пользователи уже 10,5 млн раз загрузили различные приложения.
Всего в сервисе зарегистрировано 2 млн человек. Ресурс предлагает для скачивания 3,6 тысяч игр и приложений.
Как отметил Щельцин, команда NashStore усовершенствовала алгоритм проверки приложений, за счёт чего модерация стала быстрее и составляет до двух дней. Но разработчики хотят пойти ещё дальше — чтобы время модерации занимало менее суток.