Из российского NashStore приложения скачали уже более 10 млн раз

Всего в сервисе зарегистрировано 2 млн человек. Ресурс предлагает для скачивания 3,6 тысяч игр и приложений.

Как отметил Щельцин, команда NashStore усовершенствовала алгоритм проверки приложений, за счёт чего модерация стала быстрее и составляет до двух дней. Но разработчики хотят пойти ещё дальше — чтобы время модерации занимало менее суток.