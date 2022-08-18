Из сервиса «Кинопоиск» исчезли старые фильмы и сериалы

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Из сервиса «Кинопоиск» исчезли старые фильмы и сериалыИз-за санкций со стороны западных студий
Из библиотеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» внезапно исчезли старые фильмы и сериалы. Речь идёт о таких популярных картинах, как «1+1», «Властелин колец», «Интерстеллар», «Маска», «Друзья» и других.
Причина в том, что на фоне санкций со стороны западных кинокомпаний российские онлайн-кинотеатры не могут оформить прокат, либо процесс заключения договоров занимает длительное время. В пресс-службе «Кинопоиска» отметили, что, кроме продолжительного оформления документов, проекты с Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны.
При этом правообладатели не выступали с досрочным разрывом договоров, но продления сотрудничества с некоторыми партнёрами может не произойти.
Также трудности в том, что рассчитываться c правообладателями необходимо через специальный рублёвый счёт «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.