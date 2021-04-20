Из Telegram сделали бесплатное облачное хранилище

Разработал платформу пользователь GitHub под ником Pato05. Как пишет Tproger, прямо сейчас доступны две версии сервиса: Android-приложение и Telegram-бот. Чтобы воспользоваться последним вариантом, достаточно перейти по ссылке.

Pato05 также оставил информацию о том, как другие разработчики могут создать версию Uploadgram для iOS и веба.

Что интересно, загруженные через Android-приложение файлы можно в дальнейшем модифицировать. Так, например, уже сейчас их можно не только удалять, но и переименовывать. Также отличительной особенностью сервиса является то, что в нём не нужно регистрироваться.