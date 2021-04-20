Приложения
Сегодня в 11:31
Из Telegram сделали бесплатное облачное хранилище
Причём в нём даже не нужна регистрация
В сети появилась информация о свежем и очень интересном проекте — Uploadgram. По сути, он представляет из себя сервис, который, используя сервера Telegram, предоставляет пользователям неограниченное бесплатное облачное хранилище.
Разработал платформу пользователь GitHub под ником Pato05. Как пишет Tproger, прямо сейчас доступны две версии сервиса: Android-приложение и Telegram-бот. Чтобы воспользоваться последним вариантом, достаточно перейти по ссылке.
Pato05 также оставил информацию о том, как другие разработчики могут создать версию Uploadgram для iOS и веба.
Что интересно, загруженные через Android-приложение файлы можно в дальнейшем модифицировать. Так, например, уже сейчас их можно не только удалять, но и переименовывать. Также отличительной особенностью сервиса является то, что в нём не нужно регистрироваться.