Из Windows 11 исчезнет графический редактор Paint 3D

Опубликовано 10 августа 2024, 18:00
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Из Windows 11 исчезнет графический редактор Paint 3DMicrosoft избавляется от этого приложения
Стали известны намерения Microsoft избавиться от графического редактора Paint 3D, который был представлен в 2017 году. Планировалось, что это приложение заменит классический Paint.
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Paint 3D уже не входит в сборки Windows 11, но его ещё можно скачать в магазине приложений Microsoft Store. Из этого сервиса Paint 3D окончательно исчезнет 4 ноября.
При этом Paint 3D ещё доступен в Windows 10: в классическом редакторе ещё присутствует кнопка перехода в Paint 3D.
Как пишут инсайдеры, скорее всего, решение Microsoft избавиться от Paint 3D связано с низкой популярностью приложения среди пользователей. Эта программа так и не смогла занять место классического Paint.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков
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