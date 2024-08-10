Из Windows 11 исчезнет графический редактор Paint 3D

Paint 3D уже не входит в сборки Windows 11, но его ещё можно скачать в магазине приложений Microsoft Store. Из этого сервиса Paint 3D окончательно исчезнет 4 ноября.

При этом Paint 3D ещё доступен в Windows 10: в классическом редакторе ещё присутствует кнопка перехода в Paint 3D.

Как пишут инсайдеры, скорее всего, решение Microsoft избавиться от Paint 3D связано с низкой популярностью приложения среди пользователей. Эта программа так и не смогла занять место классического Paint.