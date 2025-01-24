Из Windows 11 исчезнут Почта и Календарь. Вместо них будет внедрён новый Outlook

Приложения Почта и Календарь перестанут работать с 1 февраля 2025 года. Microsoft описывает процесс отключения приложений как поэтапное развёртывание, и многие пользователи пока могут их использовать. При этом многие пользователи уже уведомлены о факте выключения этих приложений, а обновлённый Outlook предлагается в качестве полноценной замены.

Новое приложение поставляется с последним ежемесячным обновлением безопасности Windows. Пользователи могут экспортировать все данные из старых сервисов.