Из Windows 11 исчезнут Почта и Календарь. Вместо них будет внедрён новый Outlook

Опубликовано 24 января 2025, 22:301 мин.
Из Windows 11 исчезнут Почта и Календарь. Вместо них будет внедрён новый OutlookИз старых приложений ещё можно выгрузить данные
Microsoft «начала уничтожение приложений Почта и Календарь в Windows 11 и Windows 10. Однако пользователи все ещё могут открыть приложения через новый Outlook или с помощью сценария PowerShell.
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Приложения Почта и Календарь перестанут работать с 1 февраля 2025 года. Microsoft описывает процесс отключения приложений как поэтапное развёртывание, и многие пользователи пока могут их использовать. При этом многие пользователи уже уведомлены о факте выключения этих приложений, а обновлённый Outlook предлагается в качестве полноценной замены.
Новое приложение поставляется с последним ежемесячным обновлением безопасности Windows. Пользователи могут экспортировать все данные из старых сервисов.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков
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