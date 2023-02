Из Windows уберут глупую и бесполезную систему диагностики ошибок

В итоге компания перейдёт на новую платформу Get Help, которая будет установлена по умолчанию в последующих сборках Windows 11. Все инструменты MSDT будут заменены на Get Help к 2025 году, а первые изменения пользователи увидят во второй половине 2023 года, когда выйдет большое обновление функционала и программного обеспечения системы.

В течение 2024 года все инструменты диагностики и устранения неполадок будут полностью перенесены в Get Help, и когда выйдет это обновление, пользователи при запуске диагностики будут автоматически перенаправляться на платформу Get Help.