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Из-за фатальной ошибки в Facebook тысячи детей вступили в чаты с незнакомцами

Благо компания уже прикрыла дыру в приложении
Facebook выпустила приложение Facebook Messenger Kids, предназначенное для того, чтобы родители могли контролировать, с кем общается их ребенок. Ожидалось, у родителей будет полный контроль над происходящим в первую очередь за счет грамотной настройки приватности. Но, как сообщило издание The Verge в понедельник, это ключевое обещание компании было нарушено из-за недостатка в интерфейсе приложения.

Согласно отчетам экспертов, в Messenger Kids была допущена ошибка на этапе разработки приложения, из-за которой ребенок мог войти в групповой чат с другими пользователями, даже взрослыми, который предварительно не был одобрен его родителями. Представитель Facebook подтвердил, что детям разрешено общаться с друзьями в чатах. По словам представителя компании, все участники в групповом чате были одобрены чьими-то родителями, но из-за ошибки получилось так, что совсем не обязательно, чтобы всех участников чата одобрили родители ребенка, входящего в эту беседу.

“Недавно мы уведомили некоторых родителей, пользующихся учетной записью в Messenger Kids об обнаруженной нами технической ошибке, которая затронула небольшое количество групповых чатов”, — заявила Facebook. ”Мы отключили неправильно функционирующие чаты и предоставили родителям дополнительные ресурсы для ознакомления с Messenger Kids и онлайн-безопасностью их детей”.

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