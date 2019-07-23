Из-за фатальной ошибки в Facebook тысячи детей вступили в чаты с незнакомцами

Согласно отчетам экспертов, в Messenger Kids была допущена ошибка на этапе разработки приложения, из-за которой ребенок мог войти в групповой чат с другими пользователями, даже взрослыми, который предварительно не был одобрен его родителями. Представитель Facebook подтвердил, что детям разрешено общаться с друзьями в чатах. По словам представителя компании, все участники в групповом чате были одобрены чьими-то родителями, но из-за ошибки получилось так, что совсем не обязательно, чтобы всех участников чата одобрили родители ребенка, входящего в эту беседу.

“Недавно мы уведомили некоторых родителей, пользующихся учетной записью в Messenger Kids об обнаруженной нами технической ошибке, которая затронула небольшое количество групповых чатов”, — заявила Facebook. ”Мы отключили неправильно функционирующие чаты и предоставили родителям дополнительные ресурсы для ознакомления с Messenger Kids и онлайн-безопасностью их детей”.