В FoodT пользователям необходимо нажимать на изображения здоровых продуктов, но останавливаться при виде вредных, создавая тем самым связь между такой едой и остановкой. В эксперименте принимали участие порядка 1234 участников. Исследователи выяснили, что люди, которые проводили в этом приложении один раз в день на протяжении месяца, снизили количество потребления вредной еды. Более того, у всех участников фиксировалось снижение веса в среднем на полкилограмма.

“В качестве примера, тот, кто ел каждую нездоровую пищу два-четыре раза в неделю, сократил это до одного раза в неделю после регулярного использования приложения в течение месяца”, — поделилась результатами профессор Наталия Лоуренс из Эксетерского университета.