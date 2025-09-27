Из-за неизвестной ошибки на некоторых iPhone 17 не работает ИИ Apple Intelligence

Основные функции, такие как Genmoji, Image Playground, Writing Tools. Оказались недоступными и другие возможности ИИ. Точная причина сбоя пока не установлена.

Служба поддержки Apple официально подтвердила проблему и заявила, что активно работает над решением. Пока неизвестно, будет ли это связано с обновлением серверов или софта на iPhone.

Некоторые пользователи iPhone 17 смогли повторно активировать Apple Intelligence с помощью различных методов. Среди них — переключение между сотовыми сетями и Wi-Fi, изменение языковых и региональных параметров устройства, сброс сетевых настроек, полный сброс до заводских настроек, восстановление из резервной копии iCloud и включение режима полёта. Однако нет гарантии, что эти решения подойдут всем пользователям.