Из-за ошибки сервис Pinterest заблокировал огромное число пользователей

Пользователи начали массово жаловаться на внезапную деактивацию аккаунтов, которая началась в мае, а техподдержка Pinterest давала расплывчатые ответы, ссылающиеся на нарушение правил сервиса. Отсутствие прозрачности и адекватных ответов от поддержки привело к повышенному спросу пользователей на разъяснения, что всё-таки заставило Pinterest признать ошибку, вызвавшую чрезмерную деактивацию даже тех аккаунтов, которые не нарушали правил.

Компания принесла извинения за причинённые неудобства, после чего большинство пострадавших аккаунтов было восстановлено, также платформа пообещала улучшить реагирование на ошибки в будущем.

При этом Pinterest не раскрыла всех масштабов и конкретных причин сбоя, что заставляет пользователей искать ответы на различных форумах.