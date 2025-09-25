Из-за законов ЕС некоторых функций не оказалось в новой iOS 26

Компания объяснила, что пользователи не могут воспользоваться некоторыми новыми функциями после обновления iOS до версии 26, так как на это влияет Закон о цифровых рынках (DMA).

В связи с этим в странах ЕС недоступны такие нововведения, как iPhone Mirroring, зеркальное отображение экрана iPhone для дублирования изображения на компьютере и AirPods Live Translation — встроенный в наушники AirPods переводчик иностранных языков.

Представители Apple утверждают, что DMA требует от компаний предоставлять сторонним производителям доступ к новым функциям. Однако это создаёт проблемы для Apple, так как выполнить такое требование нельзя, не нарушая при этом конфиденциальность пользователей. Поэтому указанные функции недоступны в ЕС. Кроме того, Apple отключила в картах Apple Maps функции «Посещённые места» и «Предпочтительные маршруты».

Apple выражает недовольство различиями в пользовательском опыте для жителей ЕС, которые не могут воспользоваться функциями, доступными за пределами Европы. И поэтому вендор призывает ЕС пересмотреть или отменить DMA.