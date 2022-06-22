Известный вирус для Android стал ещё более опасным

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Известный вирус для Android стал ещё более опаснымХакеры научили его новым возможностям
Специалисты по безопасности сообщили, что популярный у хакеров вирус BRATA, нацеленный на Android-устройства, стал ещё более изощрённым в своих атаках.
Приложение получило функции для скрытных атак. К примеру, BRATA может воровать учётные данные, перехватывая коды двухфакторной аутентификации конкретного пользователя. К тому же вирус способен обнаруживать все имена пользователей и пароли, сохранённые на устройстве жертвы.
Хакеры изменили и стратегию зловреда. Теперь программа подготавливается к атаке на конкретный онлайн-банк и «работает» только по этой цели, прежде чем переключится на другую.
Кроме того, BRATA устанавливает на смартфон жертвы бэкдор, позволяющий в дальнейшем красть персональные данные.