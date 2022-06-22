Известный вирус для Android стал ещё более опасным

Приложение получило функции для скрытных атак. К примеру, BRATA может воровать учётные данные, перехватывая коды двухфакторной аутентификации конкретного пользователя. К тому же вирус способен обнаруживать все имена пользователей и пароли, сохранённые на устройстве жертвы.

Хакеры изменили и стратегию зловреда. Теперь программа подготавливается к атаке на конкретный онлайн-банк и «работает» только по этой цели, прежде чем переключится на другую.

Кроме того, BRATA устанавливает на смартфон жертвы бэкдор, позволяющий в дальнейшем красть персональные данные.