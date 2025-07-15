К 2027 году ИИ будут использовать 70% компаний ТЭК в России

Опубликовано 15 июля 2025, 17:181 мин.
К 2027 году ИИ будут использовать 70% компаний ТЭК в РоссииМинэнерго прогнозирует рост внедрения цифровых решений
В ближайшие два года большинство компаний топливно-энергетического комплекса России перейдут на активное использование искусственного интеллекта (ИИ). По оценкам Минэнерго, к 2027 году ИИ будет внедрен в работу 70% предприятий отрасли. Сейчас этот показатель приближается к 60%, тогда как в 2021 году таких компаний было вдвое меньше.
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Согласно озвученным данным, в последние годы в ТЭК наблюдается стремительный рост интереса к цифровым технологиям. Организации используют ИИ для оптимизации производственных процессов, повышения эффективности оборудования и анализа больших объемов данных.
Кроме того, предприятия сектора стали одними из крупнейших заказчиков отечественного программного обеспечения. Только в 2024 году компании ТЭК потратили на ИТ-продукты свыше 150 миллиардов рублей, при этом 90% расходов пришлось на российские решения.