К 2027 году ИИ будут использовать 70% компаний ТЭК в России

Минэнерго прогнозирует рост внедрения цифровых решений

В ближайшие два года большинство компаний топливно-энергетического комплекса России перейдут на активное использование искусственного интеллекта (ИИ). По оценкам Минэнерго, к 2027 году ИИ будет внедрен в работу 70% предприятий отрасли. Сейчас этот показатель приближается к 60%, тогда как в 2021 году таких компаний было вдвое меньше.