Как Apple будет проверять, можно ли вам разрешить установку сторонних приложений на iPhone

Это изменение связано с новым законодательством ЕС о цифровых рынках (DMA). Однако эти изменения не будут доступны в остальном мире. Вот как Apple будет проверять, подходит ли ваше устройство для установки сторонних приложений.

iOS 17.4 вводит значительные изменения в работу мобильной операционной системы Apple. Вместо открытого доступа к установке приложений, Apple позволит использовать альтернативные магазины приложений на iOS. Они будут называться App Marketplaces.

Для получения специального разрешения от Apple, App Marketplaces должны соответствовать ряду правил. Например, создатели сторонних магазинов приложений должны иметь аккредитив на сумму не менее €1 млн для «гарантии поддержки разработчиков и клиентов».

iOS проверяет несколько данных, чтобы определить, подходит ли устройство для установки сторонних приложений и App Marketplaces.

Эти данные включают в себя адрес выставления счетов Apple ID, текущее местоположение пользователя (по стране), текущий регион, установленный в настройках iOS, и класс устройства (iPhone, iPad и т.д.).

Интересно, что система также специально проверяет, не из Китая ли устройство, чтобы ограничить установку сторонних приложений — причины этого неясны.