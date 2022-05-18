Как будет развиваться новый сервис «VK Видео»

Приложение будет наращивать разнообразный контент, также соцсеть рассчитывает на сотрудничество с различными самостоятельными медиасервисами.

«До конца года планируем запустить платформу "ВК Видео" как отдельное приложение. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube», — отметил Кириенко.