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Как будет развиваться новый сервис «VK Видео»По модели YouTube
Генеральный директор компании VK Владимир Кириенко рассказал, что до конца года будет выпущено отдельное приложение «VK Видео», которое будет развиваться по модели YouTube.
Приложение будет наращивать разнообразный контент, также соцсеть рассчитывает на сотрудничество с различными самостоятельными медиасервисами.
«До конца года планируем запустить платформу "ВК Видео" как отдельное приложение. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube», — отметил Кириенко.