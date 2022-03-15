Как будут развиваться соцсети в России после блокировки зарубежных сервисов

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Как будут развиваться соцсети в России после блокировки зарубежных сервисовОказывается, у них есть будущее в нашей стране
За последнее время в России заблокировали немало зарубежных сервисов: Facebook, Instagram. Ходят активные слухи о скорой блокировке YouTube.
Какое же будущее ждёт соцсети в России при такой «атмосфере»? Своим мнением на этот счёт поделилась глава маркетингового агентства Tech Marketing Group Мария Пешкова. По словам специалиста, Россию ждёт китайский вариант развития соцсетей.
IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей.
Мария Пешкова
При этом Пешкова признаёт, что малый и средний бизнес в России базировался именно в Instagram. Но в то же время она считает, что «с блокировкой одной площадки отроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке».
Источник: Lenta.ru