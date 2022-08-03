Как часто нужно чистить Google Chrome, чтобы защититься от слежки и воровства данных

Старший специалист «Роскачества» по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко объяснил, что «куки» — специальные файлы, созданные сервером посещённого сайта, которые частично хранятся на компьютере пользователя. Они содержат большое количество информации о пользователе, в том числе его местоположение, используемое устройство, введённый на сайте текст, просмотренные товары и т.д. Сами по себе эти файлы не несут никакой угрозы приватности пользователя, но если в них встроены специальные фреймы с сайта, тогда «с помощью них возможна полная слежка за пользователем».

Специалист отметил, что крупные IT-гиганты хотят уйти от использования cookie-файлов и разрабатывают новый стандарт, чтобы повысить конфиденциальность пользователей. Но на деле здесь есть свой минус: все данные о пользователях будут стекаться к единому оператору стандарта. А значит, для злоупотреблений и слежки место остаётся.

Чтобы себя обезопасить от возможной слежки, пользователи сами должны периодически чистить браузеры от «кук», тот же Google Chrome, отправляющий на сервера компании данные о владельце устройства.