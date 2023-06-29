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16:16, 29 июня 2023
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Как Google Pay, только без: Альфа-банк запустил сервис платежей с помощью смартфона

Сейчас Alfa Pay тестируется на Android

Новое приложение Альфа-банка позволит бесконтактно расплачиваться телефоном.

Альфа-банк запустил собственный сервис для бесконтактных платежей Alfa Pay.

Он позволяет расплатиться в магазине, приложив смартфон к платежному терминалу, подобно не работающему сейчас в России приложении Google Pay. Карта при этом не понадобится.

Пока приложение тестируется на телефонах с операционной системой Android.

Ранее в качестве средства бесконтактной оплаты с помощью смартфонов Альфа-банк начал использовать платежные стикеры.

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