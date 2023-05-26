Как и обещали разработчики: ChatGPT для iOS вышел ещё в 11 странах

Обещание исполнено, в перечень новых стран вошли Великобритания, Франция, Германия, Албания, Ирландия, Хорватия, Ямайка, Южная Корея, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия.

Приложение полностью повторяет дизайн настольной версии, но с одной дополнительной функцией — распознаванием голоса с помощью системы Whisper от Open AI. Это позволяет осуществлять голосовой ввод команд для ChatGPT на iPhone. При этом пользоваться этим приложением могут только владельцы iPhone, на iPad получится использовать только настольную версию.

Для Android такого приложения всё ещё нет.