Как исправить ошибки в работе WhatsApp

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Как исправить ошибки в работе WhatsAppЭксперт назвала 7 несложных способов
Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева объяснила, что делать, если начинаются сбои в работе мессенджера WhatsApp. Эксперт перечислила 7 способов восстановления работоспособности мессенджера.
- Прежде всего необходимо убедиться в качестве Wi-Fi и в том, есть ли вообще сигнал. Это легко проверить, зайдя с мобильного браузера в интернет или запустив какое-либо приложение. Если сигнала нет, нужно отключить сеть, а затем перевести устройство в авиарежим, подождать 10 секунд, а затем авиарежим отключить. Как правило, связь восстанавливается.
- Если проблема именно в WhatsApp, тогда нужно перезапустить приложение, этого может быть достаточно.
- Ещё один способ — проверить, «жива» ли учётная запись. Если нет, придётся зарегистрировать новую, потому что политика Meta, которой принадлежит WhatsApp, предполагает удаление учётной записи, если она не использовалась в течение 120 дней.
- Также можно проверить этот мессенджер на массовый сбой. Это можно сделать с помощью сервиса Downdetector. Можно получить информацию о сбое, данные о местоположении сбоя, и насколько серьёзны проблемы в работе.
- Иногда «глючит» не сам мессенджер, а смартфон. Тогда нужно перезагрузить устройство.
- Если всё, перечисленное выше не помогло, тогда стоит обновить WhatsApp. Устаревшая версия может стать несовместимой с устройством.
- Не стоит забывать об очищении кеша приложения. Очистить кеш можно на Android, на iOS — нет. Поэтому при сбоях приложения для айфонов лучше его сразу переустановить.
Источник: Газета.ru