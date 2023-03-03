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17:09, 03 марта 2023
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Как изменят оплату системой «Мир» на iPhone

Готовятся новые правила

С 25 апреля данные банковских карт, зашифрованные в QR-коде, должны будут заменены токеном — специальной ссылкой. На фоне ухода из России платёжных систем Google Pay и Apple Pay одним из популярных у россиян способов оплаты стали платежи по QR-коду. Но при всём удобстве и оперативности этого способа, высоким остаётся риск кражи платёжных данных карты.

Как изменят оплату системой «Мир» на iPhone

Фото: Wallpaperflare.com

Это может произойти, если мошенник целенаправленно, или кто-то случайно, сделает снимок QR-кода либо запишет на видео. Впоследствии код можно расшифровать и считать все данные банковской карты, с которой проводился платёж.

Чтобы этого избежать, Национальная система платёжных карт (НСПК) издала технический бюллетень с требованиями к банкам о необходимости токенизировать данные карты, записанные в QR-коде: все финансовые данные должны быть заменены другим значением, содержащим только зашифрованную ссылку на действительную платёжную информацию.

Обязательные для банков правила вступят в силу с 25 апреля.

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