Как хакеры используют порносайты для атак на любителей «клубнички»

По его словам, эта тема всегда актуальна для хакеров, чтобы заманивать любителей соответствующего контента. Самыми распространёнными угрозами являются потеря данных от платёжных карт и онлайн-банкинга, а также вирусы-троянцы. Причём опасность существует и для пользователей компьютеров, и смартфонов.

Если на устройство попадёт такой вирус, то можно потерять логины, пароли, а также сообщения с кодами для двухфакторной авторизации, если атакуется смартфон.

«Угрозы на таких сайтах могут быть самым разными. Например, пользователь рискует столкнуться с фишингом: попыткой выманить данные банковской карты или учётные данные от онлайн-банкинга. Другой вектор атаки, с которым человек может столкнуться на сайте, — попытка заразить устройство троянцем», — объяснил Чебышев.