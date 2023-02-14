Как Microsoft будет напоминать вам о слишком слабом компьютере для Windows 11

Как Microsoft будет напоминать вам о слишком слабом компьютере для Windows 11С помощью навязчивой маркировки
Microsoft будет напоминать вам о слишком слабом компьютере для Windows 11 с помощью маркировки на рабочем столе. Ещё в начале 2022 года Microsoft в рамках программы Windows Insider начала тестировать маркировку устаревших компьютеров, не соответствующих требованиям Windows 11. Но тогда такая маркировка появлялась в настройках, теперь же Microsoft намерена добавлять надпись System requirements not met, или «Требования к системе не выполнены», на рабочий стол устаревших компьютеров.
Фото: Cnet.com
Если аппаратное обеспечение компьютера не соответствует минимальным системным требованиям Windows 11, в нижнем правом углу рабочего стола, непосредственно над панелью задач, будет появляться вышеуказанная маркировка. Убрать её можно, но сложно, справится с этим не каждый пользователь.
Вместе с маркировкой на экране могут быть отображены информация о версии сборки ОС и статусе её активации. Отмечается, что эту надпись Microsoft добавляет пока только в тестовые сборки, но маркировка, которую ещё называют «клеймом позора», может оказаться и в стабильной версии.