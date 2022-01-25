Как Microsoft силком заставляет пользователей Windows 11 использовать браузер Edge и поисковик Bing

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Как Microsoft силком заставляет пользователей Windows 11 использовать браузер Edge и поисковик BingСудя по всему, терпение пользователей на пределе
Накануне Microsoft выпустила свежее обновление для Windows 11. Оно в очередной раз продемонстрировали нездоровое желание IT-гиганта пересадить своих пользователей на браузер Edge и поисковую систему Bing.
Всё дело в том, что после апдейта системы, дефолтные настройки для браузера и поисковика сбрасываются. А потому пользователи сталкиваются с тем, что основным браузером становится Microsoft Edge, а поисковиком — Bing.
Более того, меняется и стартовая страница. После обновления пользователей автоматически перенаправляет на bing.com.
В связи с этой проблемой появилось немало постов в сети, в том числе и на Reddit. Пост пользователя под ником Gabbagondel всего за несколько часов набрал более 1 тыс положительных оценок и сотни комментариев, в которых в том числе такую практику Microsoft называют незаконной и предлагают подать на компанию в суд.
Источник: CNews