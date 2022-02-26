Как мошенники могут украсть у вас деньги с помощью QR-кодов

Сообщается, что мошенники могут украсть данные и деньги не только с помощью сложных технологий, но и простым способом. В QR-коды можно зашифровать ссылки, URL сайта, логотип и другую информацию, а с их помощью можно совершать бесконтактные платежи и проводить другие операции. Поэтому мошенники просто наклеивают свои QR-коды поверх настоящих. И делают это в общественных местах.

Понятно, что пользователь ни о чём не подозревает и переходит по этому QR, куда нужно злоумышленникам. В связи с этим эксперты советуют не спешить совершать какие-либо операции с помощью QR-кодов, находясь в общественных местах.

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, необходимо всегда проверять, не наклеен ли QR-код сверху оригинального, а отсканировав его, проверить сайт, насколько URL соответствует заявленному, есть ли значок замка возле адреса. Обязательно ознакомиться с отзывами и т.д.