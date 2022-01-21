Как мошенники взламывают приложения на смартфонах: самые популярные способы

В результате выяснилось, что множество приложений, которые пользователи устанавливают для хранения данных, не обладают достаточным уровнем шифрования для хранения личной или другой важной информации. Одними из самых уязвимых оказались банковские приложения.

Как отмечается, у большинства протестированных приложений наблюдается плохое шифрование данных или вовсе их хранение в открытом виде. А одной из самых распространённых проблем, касающихся банковских приложений, оказались слишком простые пароли, которые могут быть легко взломаны хакерами.

«Самая популярная уязвимость в мобильных приложениях — хранение пользовательских данных в открытом или плохо зашифрованном виде. Реже встречается хранение важных данных в общедоступных папках. Чуть больше трети всех уязвимостей связана с небезопасным хранением данных», — говорится в отчёте исследования Positive Technologies.