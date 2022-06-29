Как на музыку, но с пользой: в России запустили подписку на аудиокниги

Подписка даёт возможность без ограничений слушать аудиокниги, а также читать их электронные версии. В настоящий момент ЛитРес: Подписку можно приобрести на сайте litres.ru, а использовать — с любого совместимого устройства.

Такое решение было принято в силу востребованности среди читателей «ЛитРес» такой модели абонемента. Это знакомый и привычный формат для пользователей музыкальных и видеосервисов. По данным компании Ipsos за апрель 2022 года, подписку рассматривают более 47% слушателей аудиокниг.

Сегмент подписки растёт достаточно высокими темпами. Оба продукта ГК «ЛитРес», развивающиеся по схожей модели, — MyBook и ЛитРес: Абонемент — в течение 2021 года активно росли. Выручка сервиса по подписке MyBook в 2021 году выросла более чем на 40%, а ЛитРес: Абонемент спустя почти 2 года с момента запуска уже занимает более 20% в выручке сервиса «ЛитРес».

При оформлении подписки пользователям будет доступна функция синхронизации, дающая возможность быстро и удобно переходить от электронного формата книги к аудио и наоборот, и продолжать при этом чтение или прослушивание произведения.

«ЛитРес: Подписка дополнит уже существующие форматы: MyBook — подписку на электронные и аудиокниги, ppd-модель ЛитРес (поштучная продажа) и ЛитРес: Абонемент, работающий по клубной модели: он позволяет за 399 рублей в месяц получить любую книгу стоимостью до 700 рублей из каталога, а также выбрать две любые книги из персональной подборки и получить скидку на весь ассортимент сервиса. ЛитРес: Подписка закроет потребности активных слушателей аудиокниг, а также усилит экосистему бренда», — рассказал генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев.