Как на Windows 11 запустить Internet Explorer, если очень нужно

Пользователь Twitter под ником @XenoPanther запустил Internet Explorer c помощью элементов, общих для всех версий Windows, и которые считаются устаревшими. В меню «Пуск» пользователь нашёл «Свойства обозревателя», запустил апплет — зависимый компонент более полноценного приложения, предназначенный для узкой задачи, а затем — «управление надстройками». Затем нажал на «Узнать больше о панелях инструментов и расширениях».

Таким образом запускается Internet Explorer, в обход штатного Microsoft Edge. Прочему так происходит, неизвестно. Отмечается, что Internet Explorer работает без ошибок.