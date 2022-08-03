Как на Windows 11 запустить Internet Explorer, если очень нужно

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Как на Windows 11 запустить Internet Explorer, если очень нужноСпособ обнаружил энтузиаст
Казалось бы, интерес к браузеру Internet Explorer должен был максимально снизиться после того, как Microsoft перестала его поддерживать. Несмотря на это нашёлся энтузиаст, который нашёл способ включить устаревший браузер на новейшей операционной системе Windows 11.
Пользователь Twitter под ником @XenoPanther запустил Internet Explorer c помощью элементов, общих для всех версий Windows, и которые считаются устаревшими. В меню «Пуск» пользователь нашёл «Свойства обозревателя», запустил апплет — зависимый компонент более полноценного приложения, предназначенный для узкой задачи, а затем — «управление надстройками». Затем нажал на «Узнать больше о панелях инструментов и расширениях».
Таким образом запускается Internet Explorer, в обход штатного Microsoft Edge. Прочему так происходит, неизвестно. Отмечается, что Internet Explorer работает без ошибок.